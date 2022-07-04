Аномальную жару прогнозируют в Ставропольском крае

Синоптики прогнозируют аномальную жару на территории Ставропольского края. Температура воздуха повысится до +35 градусов.

До конца дня 4 июля в регионе ожидается жара до +32 градусов, при этом сохранится облачность. Во вторник, 5 июля, температура повысится до +34 градусов, в среду — до +35 градусов. Об этом сообщает NewsTracker. Синоптики не исключают, что температура продолжит расти.

Специалисты напоминают, что высокая пожарная опасность уже отмечается в Арзгире, Летней Ставке, Светлограде и Благодарном.

В 2021 году в Ставропольском крае был установлен новый рекорд по жаре. 20 июля температура воздуха повысилась до +37 градусов.