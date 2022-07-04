В Верховный суд ДНР поступила кассационная жалоба от защиты марроканца
В Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) поступила кассационная жалоба от защиты приговоренного к смертной казни наемника из Марокко Саадуна Брагима.
«Первого июля в Верховный суд поступила кассационная жалоба защитника осужденного Саадуна Брагима на приговор ппелляционной палаты Верховного суда», — говорится в сообщении суда в Telegram-канале.
1 июля адвокат Брагима — Елена Веснина — сообщила, что защита осужденного подала апелляцию на приговор.
29 июня Саадуна Брагима выявили психопатию. При этом отмечалась, что поставленный экспертами марокканцу диагноз к заболеваниям не относится. Это особенность его характера.
В тот же день стало известно, что отец наемника из Марокко Тахер Саадун написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой посодействовать помилованию его сына. Мужчина связался с арабской редакцией телеканала RT и попросил передать это послание главе государства.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил 30 июня, что в Кремле не видели обращения отца приговоренного к казни марокканца о помиловании.
Верховный суд ДНР приговорил марроканца и еще двух британских наемников — Эйдена Аслина и Шона Пиннера — к смертной казни 9 июня.
8 июня подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Пиннер и Брагим также признали себя виновными и в действиях, направленных на насильственный захват власти.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, направляемые Западом на Украину наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.