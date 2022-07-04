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В Верховный суд ДНР поступила кассационная жалоба от защиты марроканца

В Верховный суд ДНР поступила кассационная жалоба от защиты приговоренного к смертной казни наемника из Марокко
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) поступила кассационная жалоба от защиты приговоренного к смертной казни наемника из Марокко Саадуна Брагима.

Время возмездия: иностранных наемников в ДНР приговорили к смерти
Два британца и марокканец признаны виновными в наемничестве и насильственном захвате власти

«Первого июля в Верховный суд поступила кассационная жалоба защитника осужденного Саадуна Брагима на приговор ппелляционной палаты Верховного суда», — говорится в сообщении суда в Telegram-канале.

1 июля адвокат Брагима — Елена Веснина — сообщила, что защита осужденного подала апелляцию на приговор.

29 июня Саадуна Брагима выявили психопатию. При этом отмечалась, что поставленный экспертами марокканцу диагноз к заболеваниям не относится. Это особенность его характера.

В тот же день стало известно, что отец наемника из Марокко Тахер Саадун написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой посодействовать помилованию его сына. Мужчина связался с арабской редакцией телеканала RT и попросил передать это послание главе государства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил 30 июня, что в Кремле не видели обращения отца приговоренного к казни марокканца о помиловании.

Верховный суд ДНР приговорил марроканца и еще двух британских наемников — Эйдена Аслина и Шона Пиннера — к смертной казни 9 июня.

8 июня подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Пиннер и Брагим также признали себя виновными и в действиях, направленных на насильственный захват власти.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, направляемые Западом на Украину наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.

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