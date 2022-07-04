Почти 1 тыс. жителей Волгоградской области пострадали от укусов клещей
С начала сезона в Волгоградской области 968 человек обратились к медикам с укусами клещей. У одного человека диагностировали Крымскую геморрагическую лихорадку.
По данным Роспотребнадзора, активность клещей не превышает средние многолетние значения. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру». Центр гигиены и эпидемиологии региона осуществляет мониторинг и исследует клещей для выявления возбудителей инфекций.
Согласно лабораторным исследованиям, Крымскую геморрагическую лихорадку переносят порядка 1,1% клещей. Носителями боррелиоза являлись 0,2% особей. КУ-лихорадку переносят 7% клещей, туляремию — 18,4%.
Ранее сообщалось, что более 2,61 млн россиян поставили прививки от клещевого энцефалита. Количество обращений граждан после укусов вредителей по стране не превышает средние многолетние показатели.