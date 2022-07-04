Реклама
Прямой эфир
Мир
Папа римский Франциск намерен посетить Москву и Киев
Мир
В родном городе Зеленского решили отказаться от русского языка
Мир
Кулеба потребовал от Запада объяснить нежелание принять страну в НАТО
Общество
В России за сутки госпитализировали 568 человек с COVID-19
Мир
Украина утратила управление отступающими из ЛНР войсками
Мир
Россия не станет поздравлять США с Днем независимости в этом году
Мир
В ФРГ зафиксировали дефицит торгового баланса впервые с 1991 года
Общество
Москвичей предупредили о неустойчивой и дождливой погоде на неделе
Мир
В ЛНР заявили об отступлении украинских войск из Лисичанска без приказа
Экономика
Цены на газ в Европе превысили $1700 за 1 тыс. куб. м впервые с 10 марта
Мир
В Кремле указали на отсутствие данных о задержании в Турции корабля с зерном
Сюжет:

Выдворенные из Болгарии российские дипломаты вернулись в Москву

0
Фото: РИА Новости/Эдуард Эрбен
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские дипломаты, которые ранее были объявлены персонами нон грата в Болгарии, уже вернулись в Москву. Об этом в понедельник, 4 июля, рассказали в посольстве РФ в Софии.

«Да, они уже прибыли в Москву. Вчера двумя рейсами они прилетели в Москву», — рассказали РИА «Новости» в дипкорпусе.

Удар в дипкорпус: РФ ответит на высылку своих дипломатов из Европы
Западные страны объявили персонами нон грата несколько сотен сотрудников российских загранучреждений

30 июня посол России в Софии Элеонора Митрофанова указала на то, что в ответ на инцидент с массовой высылкой российских дипломатов Москва рассмотрит вариант прекращения дипломатических отношений с Болгарией. Уже 1 июля дипломат пообещала поднять вопрос о закрытии посольства России в Софии.

В тот же день член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков также заявил, что в ответ на недружественные действия Софии и высылку 70 дипломатов следовало бы закрыть посольство Болгарии в российской столице. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вопрос о возможности закрытия посольства РФ в Болгарии будет рассматривать МИД РФ.

28 июня Болгария объявила о высылке из страны 70 российских дипломатов. Мотивацией стала якобы работа последними на спецслужбы и использование дипмиссии в качестве прикрытия. В МИД РФ заявили, что российская сторона даст соответствующий ответ на подобные действия.

До этого в МИД РФ отмечали, что высылка российских дипломатов раскрывает демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать Россию политически». В частности, замминистра иностранных дел Александр Грушко указывал на то, что массовая высылка российских дипломатов из стран Европы — заранее спланированная кампания, которая наносит ощутимый ущерб двусторонним отношениям.

В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022