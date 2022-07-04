Выдворенные из Болгарии российские дипломаты вернулись в Москву

Российские дипломаты, которые ранее были объявлены персонами нон грата в Болгарии, уже вернулись в Москву. Об этом в понедельник, 4 июля, рассказали в посольстве РФ в Софии.

«Да, они уже прибыли в Москву. Вчера двумя рейсами они прилетели в Москву», — рассказали РИА «Новости» в дипкорпусе.

30 июня посол России в Софии Элеонора Митрофанова указала на то, что в ответ на инцидент с массовой высылкой российских дипломатов Москва рассмотрит вариант прекращения дипломатических отношений с Болгарией. Уже 1 июля дипломат пообещала поднять вопрос о закрытии посольства России в Софии.

В тот же день член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков также заявил, что в ответ на недружественные действия Софии и высылку 70 дипломатов следовало бы закрыть посольство Болгарии в российской столице. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вопрос о возможности закрытия посольства РФ в Болгарии будет рассматривать МИД РФ.

28 июня Болгария объявила о высылке из страны 70 российских дипломатов. Мотивацией стала якобы работа последними на спецслужбы и использование дипмиссии в качестве прикрытия. В МИД РФ заявили, что российская сторона даст соответствующий ответ на подобные действия.

До этого в МИД РФ отмечали, что высылка российских дипломатов раскрывает демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать Россию политически». В частности, замминистра иностранных дел Александр Грушко указывал на то, что массовая высылка российских дипломатов из стран Европы — заранее спланированная кампания, которая наносит ощутимый ущерб двусторонним отношениям.

В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие.