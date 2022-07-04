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В Европе представили Fiat Doblo пятого поколения

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Фото: fiat.it/Fiat
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Fiat и Fiat Professional показали в Европе пятое поколение легкой коммерческой машины Fiat Doblo. Помимо автомобиля с традиционными моторами, представлена электрическая версия, E-Doblo, сообщается на сайте производителя.

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Fiat E-Doblo оснащен электродвигателем, развивающим 100 кВт. Он питается от аккумулятора энергоемкостью 50 кВт ч., запас хода достигает 280 км. Машина снабжена системой быстрой зарядки мощностью до 100 кВт. Это позволяет полностью зарядить аккумуляторы всего за полчаса. Водитель может выбирать между различными режимами движения: Normal, Eco или Power.

Максимальная грузоподъемность E-Doblo составляет 800 кг. В грузовую версию можно загрузить два стандартных европоддона. Вместимость грузового отделения у версии с длинной колесной базой может достигать 4,4 куб. м. В варианте пассажирской версии задний диван складывается, увеличивая вместимость багажного отделения на 0,5 куб. м.

Doblo с традиционным ДВС более грузоподъемный, он рассчитан на перевозку до тонны груза. Традиционных двигателей два: 1,5 литровый дизель мощностью 100 или 130 л. с., либо 1,2-литровый бензиновый двигатель мощностью 110 л. с. И в дизельной, и в электрической версиях новый Fiat Doblo доступен с двумя вариантами колесной базы и в трех вариантах конфигурации кузова.

Начиная с 2024 года Fiat намерена прекратить выпускать новые модели с ДВС, а в 2027 году полностью перейти на выпуск электромобилей.

29 июня компания Hyundai показала электроседан Ioniq 6 (Айоник 6). В компании сообщили, что новинка с обтекаемыми формами кузова, чей коэффициент аэродинамического сопротивления составил 0,21, появится на рынке до конца 2022 года.

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