Минобороны: ВСУ потеряли управление подразделениями трех бригад при отступлении из ЛНР

Командование ВСУ утратило управление войсками, отступающими из Луганской Народной Республики. Об этом 4 июля сообщили в Минобороны России.

«В результате успешных наступательных действий ВС РФ в ЛНР украинским командованием потеряно управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны», — заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также отметил, что Киев несет потери на всех направлениях. Кроме того, в ходе ударов ВКС России за сутки поражены пункты временной дислокации 92-й механизированной и 40-й артиллерийской бригад ВСУ в Харькове, где находилось около 200 украинских военнослужащих и до 19 единиц военной техники.

По данным ведомства, за все время спецоперации, которую проводят ВС РФ совместно с силами ЛНР и ДНР, украинская сторона потеряла более 360 самолетов и вертолетов, более 1 400 беспилотников, более 350 ЗРК, более 3 900 танков и бронемашин, а также машины РСЗО, орудия ствольной артиллерии, минометы, военные автомобили.

Днем ранее в оборонном ведомстве сообщили о полном освобождении ЛНР. Так, Лисичанск и близлежащие населенные пункты были последней точкой, которую контролировали украинские боевики. При этом генштаб Украины заявил, что ВСУ были вынуждены покинуть занимаемые в Лисичанске позиции, чтобы сохранить жизни. Там отметили, что в условиях кратного превосходства российских войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личного состава продолжение борьбы привело бы к роковым последствиям.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля в результате обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — это, по информации Кремля, демилитаризация и денацификация Украины. Спустя месяц сообщалось, что выполнены задачи первого этапа и операция идет в строгом соответствии с планом: ВСУ понесли большие потери и не имеют организованного резерва. Помимо этого, российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской областей. Сейчас войска сконцентрированы на полном освобождении Донецкой и Луганской народных республик.

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