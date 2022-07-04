Пять водоемов признали не безопасными для купания в Нижнем Новгороде

Специалисты Роспотребнадзора проверили состояние водоемов в Нижнем Новгороде. Пять озер признаны небезопасными для купания.

По данным ведомства, отклонения от нормативных показателей выявлены в озерах Сортировочное, Больничное и Мещерское в Канавинском районе. Кроме того, не следует купаться в озерах Лунское и Светлоярское в Сормовском районе. Об этом пишет ИА «НьюсНН».

Ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил жителей региона о церкариях в водоемах. После купания и контакта с паразитами людей может беспокоить зуд и красные пятна в местах проникновения личиной. При этом церкарии погибают на теле человека.