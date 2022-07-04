Опубликовано видео обрушения грунта на юге Москве

Момент обрушения грунта, произошедшего утром в понедельник, 4 июля, на юге Москвы, попал на камеру. Провал асфальта произошел на проезжей части. В образовавшуюся яму угодил водитель грузовика. Машина чуть полностью не ушла под землю.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали пять человек. Очевидец произошедшего рассказала «Известиям», что сначала она услышала громкие звуки, на которые и побежала. По ее словам, у пострадавших травмы различной степени тяжести.

«У одного нос сломанный, у другого зубы выбиты, третий с головой, четвертый — там голова, позвоночник», — рассказала очевидец произошедшего.

Она добавила, что до приезда скорой помощи прохожие оказывали пострадавшим первую медицинскую помощь.