Эксперт прокомментировал продажу бизнеса Schneider Electric в России

Продажу бизнеса российскому менеджменту французской энергомашиностроительной компании Schneider Electric прокомментировал 4 июля «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Он объяснил, что на 80–90% бизнес по тем лекалам, по которым развивался, больше работать не будет.

Так, он считает, что ситуация будет схожа с тем, как это выглядит на АвтоВАЗе. Так, с уходом Renault его площади и механизмы также будут использоваться, на них начнут собирать абсолютно упрощенную конструкцию «Москвича», по указанию мэра Москвы Сергея Собянина, без ОБС, без подушки безопасности. Так, в конце июня АвтоВАЗ сообщил, что осенью планирует приступить к выпуску автомобилей на платформе B0, разработанной французским автопроизводителем Renault.

На смену зарубежным компаниям, которые формировали все комплектующие и все цеха, придет российская упрощенная схема, при этом занятость не пострадает. Однако он признал, что пострадает качество, при этом уже через три, четыре, пять лет можно будет выйти на уровень французского предпринимателя.

«Но главное, что будут люди заняты, люди будут получать доход и будут стремиться к созданию аналогов», — отметил Остапкович, акцентируя при этом внимание на том, что создать аналогичный продукт сразу же после ухода основного бренда невозможно, причем не только для России, но и для любой «даже более экономически грамотной» страны.

Это объясняется тем, что, когда уходит основной подрядчик, он забирает всю логистику, все детали и поставки, «восстановить это маловероятно», заключил эксперт.

Ранее в этот день Schneider Electric сообщила, что подписала 3 июля обязывающее соглашение о продаже российскому руководству. Отмечается, что для закрытия сделки потребуется одобрение регулятора. Известно, что новая компания будет называться Systeme Electric.

27 апреля сообщалось, что компания решила продать российские активы. Еще тогда в компании заявили, что уход с российского рынка будет происходить в упорядоченном ключе. При этом будут выделены средства, чтобы поддержать 3,5 тыс. сотрудников из России и Белоруссии. Инвестиции при этом были приостановлены после начала спецоперации РФ по защите мирного населения Донбасса.

На территории России у компании находится пять заводов. Schneider Electric занимается производством оборудования для энергетических подкомплексов промышленных предприятий, объектов гражданского и жилищного строительства, а также центров обработки данных.