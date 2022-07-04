Восьмой пострадавший скончался в больнице после ДТП в Оренбуржье
Число погибших в результате ДТП на трассе из Оренбурга в Орск увеличилось до восьми. Врачи борются за жизни еще двух человек.
Авария произошла 3 июля у поворота к поселку Урал. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai IX35 при движении со стороны Орска выехал на встречную полосу, столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус», после чего один из автомобилей задел грузовик Scania. Семь человек скончались на месте, еще трое получили травмы. По данным минздрава Оренбургской области, один из пострадавших скончался в больнице, пишет «Урал56.Ру».
Двое пострадавших находятся в больницах Медногорска и Кувандыка. Один из них находится в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, второго с сочетанными травмами перевели в общее отделение.
После ДТП создан оперативный медицинский штаб. Ведущие нейрохирурги и травматологи провели консультации по лечению пострадавших.
3 июля в Ярославской области легковой автомобиль наехал на велосипедиста. По предварительной версии, водителю Chevrolet стало плохо за рулем. Один человек погиб, еще шестеро, включая троих детей, получили травмы.