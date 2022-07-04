В ЛНР заявили об отступлении украинских войск из Лисичанска без приказа

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступали из Лисичанска без приказа от командования.

«Указаний на эвакуацию войск, отвода войск, как они это называют, ни [главком ВСУ Валерий] Залужный, ни [президент Украины Владимир] Зеленский не давали. То есть войска убежали раньше их официального распоряжения и указания», — сообщил Киселев ТАСС 4 июля.

Он также рассказал, что украинские военные при отходе отбирали транспортные средства у мирных жителей.

«Жители Лисичанска рассказывают страшные вещи. Очень много разграбленных домов, очень много автомобилей [отбирали] и уезжали, в том числе на велосипедах, мотоциклах. Всё, что было из транспорта в Лисичанске, они забирали», — сказал представитель МВД.

По словам Киселева, военные отступали в сторону Северска, Краматорска и Славянска.

Ранее в этот же день в Министерстве обороны РФ заявили, что украинское командование потеряло управление над отступающими из ЛНР соединениями, в том числе над 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированными бригадами Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 118-й бригадой территориальной обороны.

3 июня в Минобороны России сообщили о полном освобождении ЛНР. Последней точкой, остававшейся под контролем украинских боевиков, был город Лисичанск и близлежащие населенные пункты.

В тот же день генштаб Украины сообщил, что ВСУ были вынуждены покинуть занимаемые в Лисичанске позиции, чтобы сохранить жизни. Там отметили, что в условиях кратного превосходства российских войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личного состава продолжение борьбы привело бы к роковым последствиям.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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