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В ЛНР заявили об отступлении украинских войск из Лисичанска без приказа

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Фото: REUTERS
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Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступали из Лисичанска без приказа от командования.

Украинские войска покинули Лисичанск. Онлайн спецоперации 4 июля

«Указаний на эвакуацию войск, отвода войск, как они это называют, ни [главком ВСУ Валерий] Залужный, ни [президент Украины Владимир] Зеленский не давали. То есть войска убежали раньше их официального распоряжения и указания», — сообщил Киселев ТАСС 4 июля.

Он также рассказал, что украинские военные при отходе отбирали транспортные средства у мирных жителей.

«Жители Лисичанска рассказывают страшные вещи. Очень много разграбленных домов, очень много автомобилей [отбирали] и уезжали, в том числе на велосипедах, мотоциклах. Всё, что было из транспорта в Лисичанске, они забирали», — сказал представитель МВД.

По словам Киселева, военные отступали в сторону Северска, Краматорска и Славянска.

Ранее в этот же день в Министерстве обороны РФ заявили, что украинское командование потеряло управление над отступающими из ЛНР соединениями, в том числе над 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированными бригадами Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 118-й бригадой территориальной обороны.

3 июня в Минобороны России сообщили о полном освобождении ЛНР. Последней точкой, остававшейся под контролем украинских боевиков, был город Лисичанск и близлежащие населенные пункты.

В тот же день генштаб Украины сообщил, что ВСУ были вынуждены покинуть занимаемые в Лисичанске позиции, чтобы сохранить жизни. Там отметили, что в условиях кратного превосходства российских войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личного состава продолжение борьбы привело бы к роковым последствиям.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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