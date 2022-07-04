Иммунолог перечислил способные вернуться средневековые болезни

Ряд опасных заболеваний считаются побежденными, однако они могут возвратиться и снова поразить людей. Об этом 4 июля в интервью радио Sputnik рассказал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Он отметил, что возбудители некоторых опасных заболеваний всё еще существуют в природе, например, в вечной мерзлоте. Среди таких «возвращающихся инфекций» эксперт назвал вирус оспы, возбудителя чумы и сибирскую язву.

По-прежнему существует возбудитель такого «средневекового» заболевания, как проказа, продолжил иммунолог.

«Инкубационный период этого заболевания — больше 20 лет, то есть может быть такое, чтобы вы контактировали с зараженным человеком, а через 20 лет будет обострение», — сказал он.

По мнению Жемчугова, аналог натуральной оспы, исчезнувшей благодаря массовой вакцинации, может возникнуть в результате мутации вируса обезьяньей оспы.

Свою роль в возникновении в тех или иных регионах не свойственных им инфекций может иметь изменение климата.

«В Подмосковье, например, появился клещевой энцефалит, в этом году пришла пятнистая лихорадка, носители — насекомые. В прошлом году в Москве появилась лихорадка Западного Нила. Это значит, что прилетели клещи, комары, которые раньше были на юге», — пояснил специалист.

Человечеству известно лишь 10% микробов, живущих на Земле, в любой момент контакт человека с ранее неизвестным или мутировавшим микроорганизмом может привести к появлению нового заболевания, предупредил эксперт.

1 июля профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, председатель комиссии по коронавирусу медицинского журнала The Lancet заявил, что вызвавший пандемию COVID-19 вышел из американской лаборатории. Только Вашингтон обладает подобными биотехнологиями по созданию вирусов, подчеркнул он.