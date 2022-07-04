Открыта регистрация СМИ на VII Восточный экономический форум
4 июля на официальном сайте Восточного экономического форума (forumvostok.ru) в разделе «СМИ» открывается онлайн-регистрация представителей прессы на VII Восточный экономический форум, который пройдет 5–8 сентября во Владивостоке.
Заявку на участие могут подать российские и иностранные представители СМИ. Последний день приема заявок через официальный сайт ВЭФ — 10 августа 2022 г.
Более подробная информация о процессе регистрации СМИ на Восточный экономический форум — 2022 размещена на официальном сайте Форума в разделе «СМИ».
VII Восточный экономический форум-2022 состоится 5–8 сентября 2022 г. во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Организатор – Фонд Росконгресс.