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Открыта регистрация СМИ на VII Восточный экономический форум

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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4 июля на официальном сайте Восточного экономического форума (forumvostok.ru) в разделе «СМИ» открывается онлайн-регистрация представителей прессы на VII Восточный экономический форум, который пройдет 5–8 сентября во Владивостоке.

Заявку на участие могут подать российские и иностранные представители СМИ. Последний день приема заявок через официальный сайт ВЭФ — 10 августа 2022 г.

Более подробная информация о процессе регистрации СМИ на Восточный экономический форум — 2022 размещена на официальном сайте Форума в разделе «СМИ».

VII Восточный экономический форум-2022 состоится 5–8 сентября 2022 г. во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Организатор – Фонд Росконгресс.

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