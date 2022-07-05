Пора на рынок

Российская экономика подошла к новому этапу своего развития, возможно самому важному со времени гайдаровских реформ. Ощутив выгоду от глобализации и западных технологий, мы одновременно стали слишком сильно от них зависеть, став страной с ограниченным экономическим и технологическим суверенитетом. Призывать к автаркии и протекционизму — не лучший способ решения накопившихся проблем, но спешный уход западных компаний из России показал, что полагаться нужно во многом на свои силы, иметь собственный кадровый, научный и технологический потенциал для обеспечения стабильности экономики.

Это относится и к IT-сектору, который становится для нас, по сути, новой нефтью и с точки зрения потенциального экспорта, и с точки зрения важности для функционирования всех отраслей экономики. К счастью, российское правительство это осознает. Указом президента РФ предложено освободить IT-компании от уплаты налога на прибыль до конца 2024 года. С 2025 года предприятия вернутся к 3%, если законодатели не решат продлить действие нулевой ставки. Кроме того, правительство отказывается от проверок IT-компаний в течение ближайших трех лет. Президент РФ призвал обеспечить им доступ к льготным кредитам по ставке не выше 3% годовых. Предполагается введение упрощенного порядка госзакупок для приобретения IT-продуктов у российских компаний. Из бюджетных средств будут ежегодно выделяться значительные суммы на выдачу грантов в целях стимулирования отечественных разработок в этой сфере. Иностранным специалистам облегчат трудоустройство в российские IT-компании, ряд преимуществ уже получили и действующие сотрудники.

Эти кардинальные усилия отражают весомую государственную поддержку сектору, который должен обеспечить технологический суверенитет нашей страны и в сжатые сроки заменить продукты уходящих иностранных компаний. Только в кибербезопасности, одном из наиболее востребованных сегодня сегментов IT, освобождающийся рынок оценивается в 80 млрд рублей. Кстати, именно кибербезопасности достался особенно большой трафик новой активности, так как число хакерских атак на российские структуры растет в последние месяцы.

На прошедшем ПМЭФ были анонсированы дополнительные меры поддержки внедрения российских отраслевых решений и программного обеспечения по приоритетным отраслям. Эти законодательные инициативы могут положительно повлиять на ряд отраслей экономики и делают актуальной идею консорциума в информационной безопасности, куда войдут лидеры рынка, государство и представители ключевых направлений.

Правительство поручило Минцифры к 1 июля представить предложения по формированию индустриальных центров компетенций по развитию общесистемного и прикладного программного обеспечения для замещения иностранных продуктов. Это позволит сконцентрировать ресурсы на наиболее ключевых направлениях, а крупные игроки рынка станут центрами консолидации.

Но кроме господдержки, льготного кредитования, грантов отрасль вполне может надеяться и на фондовый инструментарий для привлечения потенциального финансирования и управления собственной репутацией. Да, на фондовом рынке России сейчас практически отсутствуют иностранцы, но он может вобрать в себя капиталы российских игроков в условиях, когда по мере снижения ставок по депозитам и сохраняющейся повышенной инфляции интерес к инвестициям будет расти.

Например, в декабре прошлого года компания Positive Technologies вышла на биржу, полностью ориентируясь на частных инвесторов, и сегодня в капитале практически нет нерезидентов. Дебют был весьма удачным. Становится очевидно, что в условиях неминуемого хозяйственного спада в РФ существует спрос на компании роста на российском рынке. Упомянутая Positive Technologies — один из таких примеров, чье удвоение бизнеса происходит каждые два года с 2019-го.

Выручка «Яндекса», лидера отрасли, увеличилась за I квартал 2022-го на 45%. По итогам всего года рост показателей может ускориться еще больше по мере реализации проектов импортозамещения. У российских компаний IT-сферы есть команды квалифицированных специалистов, чтобы предоставить рынку качественный и адекватный по стоимости продукт.

Последние два года выдались насыщенными с точки зрения размещения, но, к сожалению, не все из акционерных компаний сейчас смогли перейти ценовой барьер начала торгов своих бумаг. В фокусе внимания — IT-компании, а выход на биржу может дать важную для них рыночную оценку и серьезно улучшить позиционирование.

В условиях отсутствия крупных иностранных фондов можно обратить внимание на инвестиции в российские компании, а также задуматься об альтернативе IPO — прямом листинге, для проведения которого требуется существенно меньше времени и ресурсов, а кроме того, обеспечивается более справедливая цена акций за счет прямого определения ее инвесторами на бирже. Кроме того, это создает стимулы для повышения эффективности, делает акционерами компании множество неравнодушных инвесторов, которые через свои операции на бирже фактически дают свою оценку трендам развития компании и ее менеджерским решениям.

Автор — инвестиционный стратег УК «Арикапитал»

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