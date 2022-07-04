В ФРГ зафиксировали дефицит торгового баланса впервые с 1991 года
В ФРГ впервые с 1991 года зафиксирован дефицит торгового баланса. Информация об этом опубликована на сайте Федерального статистического бюро страны Destatis в понедельник, 4 июля.
По данным на май, дефицит составил €1 млрд.
Отмечается, что в этом же месяце экспорт опустился на 0,5% после повышения на 4,4% в апреле 2022 года. Тогда эксперты ожидали роста на 0,9%. Импорт же поднялся за такой же период на 2,7%. В апреле он также вырос на 3,5%. За год экспорт в ФРГ поднялся на 11,7%, а импорт — сразу на 27,8%.
28 июня из исследования Ассоциации баварского бизнеса стало известно о том, что внезапное прекращение поставок газа из России приведет к падению экономики ФРГ на 12,5%. Это, в свою очередь, повлияет на 5,6 млн рабочих мест в Германии.
25 июня агентство Bloomberg сообщило о подготовке немцев, а также бизнеса к «трудным временам» из-за энергокризиса на фоне сокращения поставок российского газа.
Ранее в этот день канцлер Германии Олаф Шольц в ходе брифинга сообщил, что жителям страны на фоне событий вокруг Украины следует подготовиться к росту цен на энергоносители. Он отметил, что профильные ведомства должны подготовить простых немецких граждан к росту цен на энергоносители, в том числе на газ и нефть.
24 июня министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что в случае нехватки газа в Германии придется прекратить работу ряда отраслей.
Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.