IKEA открыла распродажу товаров в Москве и 10 городах России

Во вторник, 5 июля 2022 года, IKEA открыла распродажу товаров, которые остались на складах сети.

Приобрести их смогут жители Москвы, Петербурга, Казани, Краснодара, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Самары и Уфы. Доставка будет осуществляться в пределах 50 км от магазинов в перечисленных населенных пунктах.

Реализация — только онлайн, на официальном сайте ikea.ru. Остальные способы продажи — мошеннические.

Компания сообщила, что виртуальные карты будут приниматься, подарочные — нет, но средства за них можно вернуть, обратившись в «ИКЕА Сервис». Скидки не предусмотрены.

Некоторую мебельную фурнитуру выставят на продажу только как составную часть шкафа, гардероба или других крупных товаров. Центр поддержки клиентов не сможет помочь с планированием сложных систем, например кухни.

IKEA называет ориентировочные сроки распродажи — несколько недель. Однако добавляет, что зависеть они будут от наличия продукции.

В прошлом месяце компания объявила о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала. Сокращенным работникам пообещали выплатить компенсацию. Сооснователь российского производителя мебели Mr.Doors Максим Валецкий сообщил «Известиям», что компания может купить IKEA.