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Московскую акцию «День без турникетов» приурочат к Российской креативной неделе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Акцию «День без турникетов», которая пройдет в Москве с 7 по 10 июля, приурочат к Российской креативной неделе. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Во время познавательной акции москвичи увидят, как работают столичные креативные пространства. Принять гостей готовы около 30 площадок — киностудии, продюсерские центры, мастерские по производству одежды, театры и галереи. Посетителям не только расскажут о повседневных задачах предприятий и творческих объединений, но и предложат попробовать себя в новом деле, например шитье», — отметила вице-мэр.

Так, столичные модельеры покажут, как разрабатывается дизайн одежды, и познакомят гостей с полным циклом производства коллекции: от создания эскизов до продажи изделий в шоу-руме. А посетителям экспериментально-конструкторской швейной лаборатории расскажут о пошиве по индивидуальным лекалам.

В одной из московских дизайн-факторий можно будет понаблюдать за процессом производства призов и наград, которые вручают победителям соревнований, кинопремий и ТВ-шоу. В то же время ВДНХ приглашает жителей Москвы на экскурсию в музей «Золотая коллекция киностудии «Союзмультфильм»». Посетители также смогут посмотреть новые анимационные картины.

Кроме того, в рамках акции свои двери откроют Марийский иммерсивный театр «Калык шынык», галерея «Всекохудожник», фильмофонд «Московское кино», библиотека иностранной литературы имени Рудомино, «Техноград», технопарк «Калибр» и детский технопарк Российского государственного социального университета (РГСУ).

Для участия в мероприятиях требуется предварительная регистрация.

Российская креативная неделя пройдет с 7 по 10 июля в парке Горького. Это событие называют крупнейшим в стране для представителей творческих профессий.

В 2018 году в столице была утверждена программа мэра Москвы «Мой район». Ее базовый принцип — формирование комфортного городского пространства в каждом столичном районе, как бы далеко от центра он ни находился. Программа строится на основе идей и пожеланий москвичей, учитывает историю, традиции, инфраструктурные и социальные особенности районов. Горожане сами предлагают, что хотят изменить и усовершенствовать там, где они живут.

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