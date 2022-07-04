Дивидендный фактор

Недавно две главные компании отечественного ТЭК — «Роснефть» и «Газпром — провели годовые собрания акционеров. В обоих случаях итоги оказались более чем впечатляющими.

Первым рынок удивил «Газпром»: газовая монополия отказалась от выплат. Решение повлияло не только на собственные котировки компании (минус 30% в моменте), но и на весь российский фондовый рынок (минус 9%). Вопреки всем ожиданиям и прогнозам акционеры «Газпрома» проигнорировали рекомендации совета директоров и решили направить 50% прибыли (1,244 трлн рублей) на реализацию инвестиционной программы, включая очередную газификацию регионов, подготовку к предстоящей зиме, и, в первую очередь — на обязательства по выплате налогов в повышенном размере. Поправки к Налоговому кодексу, предусматривающие внеплановое разовое повышение НДПИ для «Газпрома» в сентябре-ноябре 2022 года, Госдума приняла прямо в день проведения общего собрания акционеров «Газпрома».

Третье чтение законопроекта пройдет только 5 июля. По сути, «Газпром» будет поделиться прибылью только с одним акционером — самым главным, оставив остальных собственников ни с чем. Такой подход в целом и частностях противоречит образу современной рыночной компании, фаворита инвесторов и истинной «голубой фишки». Аналитики в унисон говорят о необходимости пересмотра моделей и серьезной переоценке инвестиционной привлекательности бумаг монополии.

На таком фоне итоги общего собрания «Роснефти» представляются метафорической «таблеткой обезболивающего» для российского фондового рынка. Несмотря на всю турбулентность, царящую в мировой энергетике, «Роснефть» продолжает держаться выбранного курса: платит дивиденды (вчера акционеры одобрили рекордные выплаты в размере 441,5 млрд рублей), проводит buy back, реализует транспарентную политику корпоративного управления, активно «разбавляя» свой акционерный состав и органы управления представителями иностранных акционеров (почти четверть директоров в новом составе совета компании — представители зарубежного бизнеса).

Примечательно, что «Роснефть» при этом: 1) работает на том же рынке, что и «Газпром», 2) находится под аналогичным санкционным давлением со стороны недружественных стран и, наконец, 3) платит налоги, причем даже с учетом льгот, объем налоговых изъятий в нефтяной отрасли составляет ~60% от цены нефти в то время как для «Газпрома» доля налогов в цене сырья составляет порядка 30-40% (для независимых производителей этот показатель еще ниже — 15-23%).

Точнее даже так: «Роснефть» платит и налоги, и дивиденды. Причем всем акционерам, даже тем, кто акционером быть уже вроде как не хочет, но по каким-то причинам продолжает. Как, например, британская BP, объявившая в конце февраля о разрыве партнерства с российской нефтяной компанией. Несмотря на публичные заявления об уходе, BP все еще числится акционером «Роснефти», а значит, может рассчитывать на долю и в нынешних рекордных выплатах. Правда дивиденды не будут, как раньше, перечисляться на счета британского нефтяного гиганта, пояснял в ходе своего выступления на ПМЭФ-2022 глава «Роснефти» Игорь Сечин. «Единственное ограничение, сделанное Россией для иностранных партнеров в условиях беспрецедентного санкционного давления, — зачисление средств на специальные счета (счета типа "С"). Что и будет сделано в отношении BP после собрания акционеров, и сумма составит цифру с девятью нулями в валюте», — подчеркивал топ-менеджер.



Исходя из объявленного размера выплат, дивиденды ВР от участия в капитале «Роснефти» по итогам 2021 г. составляют 87,2 млрд руб, из которых британский холдинг уже успел получить (в качестве промежуточных выплат) 37,7 млрд руб. По словам главы «Роснефти», российский бизнес принёс ВР 36 миллиардов долларов доходов с 2003 года при лишь 10 миллиардов долларов суммарных инвестиций. И надо отметить, что c момента проведения IPO, которое состоялось в 2006 году, «Роснефть» ни разу не подводила своих акционеров, щедро награждая их выплатами по итогам каждого года.

При этом компания рапортует об успешной диверсификации поставок (кратно растут поставки в Индию, увеличиваются в страны АТР и Африку) и росте добыче: если в июне у всех крупнейших российских компаний добыча стабилизировалась, у «Роснефти» она выросла сразу на 15%. А на днях компания заявила об открытии нового нефтяного месторождения на шельфе Печорского моря (на баланс Государственной комиссии по запасам поставлены 82 млн. тонн извлекаемых запасов нефти). Как ни в чем не бывало продолжает реализовываться стратегический проект «Восток Ойл». То есть складывается ощущение, что у «Роснефти» все идет своим чередом. Будто и нет этого «вытравливания» российских углеводородов с мирового энергетического рынка, всех этих санкций и бесконечного давления.

Стабильность — истинный признак профессионализма. Способность держать выбранный курс в любых обстоятельствах — вот что поддерживает на плаву уже многократно погибшую (с начала этого года) веру в российский фондовый рынок. К счастью, на нем еще есть достойные ориентиры — маяки, вселяющие надежду в будущее.