События недели: удар по Белгороду, протесты в Каракалпакии и фото с Марса

Вооруженные силы России и союзные войска ЛНР 2 июля взяли под контроль город Лисичанск. Бойцы 6-го казачьего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова установили Знамя Победы на здании администрации города. Чем еще запомнится прошедшая неделя — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
На территории Ногинского спасательного центра МЧС России прошла тренировка экипажа МКС-70 — космонавтов «Роскосмоса» Алексея Овчинина, Олега Платонова и астронавта NASA Трейси Дайсон — по действиям после посадки спускаемого аппарата на водную поверхность
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Центробанк представил новую 100-рублевую купюру — с фрагментом Спасской башни Московского Кремля и Ржевским мемориалом
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
В Козловском районе Чувашии, на повороте с федеральной трассы М-7 на село Байгулово, открылся мемориал «Строителям безмолвных рубежей». Он посвящен строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей — женщинам и детям, которые в тяжелых условиях создали в тылу линию обороны для защиты промышленных центров Волги и Урала в годы Великой Отечественной войны. 38 стел мемориала символизируют 380 км оборонительных сооружений
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Фото: REUTERS/Carlos Osorio
В Онтарио открылась новая смотровая площадка с фантастическим видом на Ниагарский водопад. К ней ведет 670-метровый туннель построенной в 1905 году и уже выведенной из эксплуатации гидроэлектростанции Niagara Parks Power Station
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Фото: Getty Images/Leon Neal
Виктория боливийская — открытый недавно, ранее неизвестный вид гигантской кувшинки. Диаметр ее листьев достигает 3 м
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Министерство обороны РФ развернуло полевые кухни на улицах Мариуполя
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Фото: РИА Новости
В ночь со 2 на 3 июля украинские войска нанесли удар баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами по жилым кварталам Белгорода. Средства ПВО сбили все три ракеты, но обломки одной из них упали на жилой дом. В результате атаки частично разрушены 11 многоквартирных домов и около 40 частных построек
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
150 детей из Луганской Народной Республики приехали на отдых в Крым
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
После 8-летнего перерыва возобновилось автобусное сообщение между Крымом и Херсоном, Мелитополем, Бердянском. Экспрессы курсируют ежедневно
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Фото: REUTERS/CNSA
Китайский космический зонд Tianwen-1 прислал на Землю снимки Марса, в том числе первые изображения с Южного полюса
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Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
Шри-Ланка переживает жесточайший экономический кризис. В условиях нехватки топлива за бензином встраиваются огромные очереди
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Фото: REUTERS/Patrick Doyle
День независимости Канады, который отмечается ежегодно 1 июля, в этом году сопровождался акциями протеста с требованиями отставки правительства
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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
В священный город Мекка в Саудовской Аравии после двухлетнего перерыва из-за коронавируса вновь начали пускать иностранных паломников. Однако их число по-прежнему ограничено — совершить хадж сможет лишь миллион человек, что вдвое меньше допандемийного уровня
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Фото: Getty Images/Ethan Miller
Десантный корабль Хиггинса, затонувший в озере Мид в Неваде во время Второй мировой войны и когда-то находившийся на глубине 55 м, теперь наполовину вышел из воды из-за усиления засухи
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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
В пакистанском Карачи готовятся к празднованию Курбан-байрама — одного из главных мусульманских праздников, который знаменует окончание хаджа
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Фото: REUTERS/cnsphoto
В Гонконге отметили 25-ю годовщину возвращения острова, отданного после поражения в Первой опиумной войне в «вечное пользование» Великобритании, под юрисдикцию Китая
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Фото: REUTERS/KUN.UZ
Тысячи людей пострадали, 18 погибли во время несогласованной акции протеста в Нукусе, столице узбекского Каракалпакстана. Митингующие, которые выступили против поправок в конституцию, попытались захватить местные органы власти, но были остановлены силовиками
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