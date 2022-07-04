События недели: удар по Белгороду, протесты в Каракалпакии и фото с Марса

В ночь со 2 на 3 июля украинские войска нанесли удар баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами по жилым кварталам Белгорода. Средства ПВО сбили все три ракеты, но обломки одной из них упали на жилой дом. В результате атаки частично разрушены 11 многоквартирных домов и около 40 частных построек