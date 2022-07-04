Потепление и отсутствие осадков спрогнозировали в Саратовской области

Синоптики ожидают улучшения погодных условий на территории Саратовской области. В течение недели температура воздуха повысится, а осадки прекратятся.

По данным заместителя главы регионального гидрометцентра Светланы Цветайло, циклон уходит за Южный Урал. Взамен ему в Саратовской области формируется антициклон. С 5 по 8 июля он принесет переменную облачность, пишет ИА «Взгляд-инфо».

На текущий момент температура воздуха в большинстве районов ниже нормы на 1-6 градусов, а в южной части — на 9 градусов. В начале этой недели температура воздуха по ночам будет составлять +7…+12 градусов. Во второй половине недели ночные температуры повысятся до +13…+18 градусов. В дневные часы в начале недели ожидается до +20…+25 градусов, в конце недели — до +30 градусов.

Синоптики отмечают, что во время похолодания на прошлой неделе до +19,9 градусов опустилась температура воды в Волге. В течение недели вода будет прогреваться.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал некомфортные погодные условия в ряде регионов из-за ливней и активного солнца. Дожди ожидаются в Иркутской, Архангельской, Ленинградской и Псковской областях, а также Бурятии и Забайкальском крае.