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ВС России сбили украинский Су-25 и восемь беспилотников

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Фото: РИА Новости
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В ходе воздушного боя в районе Ясная Поляна Донецкой Народной Республики (ДНР) российским истребителем сбит Су-25 воздушных сил Украины. Об этом сообщили в понедельник, 4 июля, в Министерстве обороны России.

Кроме того, российскими средствами ПВО за сутки сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Константиновка, Авдеевка в ДНР, Корнауховка, Кочубеевка, Иванчуковка Харьковской Области, Шевченково Запорожской Области и Томина Балка Херсонской области.

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По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, также перехвачено 11 снарядов РСЗО «Ураган» в районах населенных пунктов Сухая Каменка, Долгенькое Харьковской области, Авдеевка, Ясиноватая ДНР, Попасная ЛНР.

Отмечается, что с начала спецоперации по защите Донбасса, всего уничтожены: 230 самолетов, 134 вертолета, 1448 беспилотных летательных аппарата, 353 зенитных ракетных комплекса, 3904 танка и других боевых бронированных машин, 706 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3084 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4002 единицы специальной военной автомобильной техники.

Накануне Минобороны России сообщили о том, что российские войска и подразделения ЛНР полностью заблокировали украинскую группировку войск в «лисичанском котле».

Представитель Минобороны РФ отметил, что за двое суток в районе Лисичанска сдались в плен 38 украинских военных, большую часть которых составляют насильно мобилизованные местные жители.

Также, 1 июня, Конашенков сообщил, что российские средства ПВО сбили два украинских самолета Су-25 в Харьковской области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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