Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил в понедельник, 4 июля, что в настоящее время идет поиск кандидатуры на пост руководителя администрации города Лисичанска.

«Буквально в субботу мной был уже подписан указ о создании администрации Северодонецка, был назначен глава Северодонецка... К сожалению, пока кандидатуры (на должность главы Лисичанска. — Ред.) нет», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении ЛНР, передает RT.

В тот же день помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев указал на начало боев за Северск, находящийся почти в 30 км к западу от Лисичанска, сообщает телеканал «360».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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