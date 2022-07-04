Датчики марсохода Perseverance пострадали от камней из-за сильного ветра

Датчик марсохода NASA Perseverance получил повреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщил портал Space.

На марсоходе Perseverance в числе прочего оборудования установлена метеостанция Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA), включающая два датчика ветра для измерения скорости и направления потоков воздушных масс, а также датчики влажности, радиации и температуры.

Галька, поднятая сильными порывами ветра на Марсе, повредила один из датчиков ветра, но MEDA все еще может отслеживать ветер, но уже с пониженной чувствительностью.

«Команда сейчас работает над тем, чтобы удаленно перестроить процедуру анализа ветра. Это должно помочь снимать более точные показания», — рассказал главный исследователь MEDA Родригес Манфреди.

Perseverance приземлился на Марс в феврале 2021 года. Он вместе с вертолетом Ingenuity исследует дельту древней реки, которая могла быть богата микробами миллиарды лет назад.

12 мая стало известно о том, что сотрудники национального центра космических исследований во Франции сообщили о беспрецедентной сейсмической активности на Марсе. Магнитуда составила 5 баллов по шкале Рихтера — это рекордный показатель после 4,2-балльного толчка в августе 2021 года.

Ранее, 8 февраля, стало известно, что NASA займется разработкой ракеты для получения грунта с Марса.