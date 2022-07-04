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Два человека утонули за выходные в Липецкой области

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Спасатели нашли тела двух утонувших мужчин в Липецкой области. Об этом сообщает LipetskMedia со ссылкой на региональное управление МВД.

2 июля 20-летний студент утонул в озере Большое Остабное в 5 км от села Большой Хомутец в Добровском районе. Водолазам удалось найти тело погибшего лишь утром на следующий день. Кроме того, 3 июля в реке Воронеж в районе Сокольского пляжа в Липецке утонул мужчина 1984 года рождения. В тот же день тело погибшего из воды извлекли спасатели.

В Данкове на пляже, расположенном на улице Ватутина, начал тонуть шестилетний мальчик. Ребенка удалось спасти, медицинская помощь ему не потребовалась.

В Хабаровске прокуратура проводит проверку по факту гибели подростков 13 и 15 лет во время купания в карьере.

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