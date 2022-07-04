Прощание с режиссером-мультипликатором Шварцманом пройдет 5 июля

Прощание с советским режиссером-мультипликатором Леонидом Шварцманом состоится 5 июля в столичном Доме кино, затем во Владимирской области пройдет погребение. Об этом 4 июля заявили в пресс-службе киностудии «Союзмультфильм».

«Прощание с Леонидом Ароновичем Шварцманом пройдет завтра в Доме кино в 12:40, после состоится погребение в селе Заречье Киржачского района», — цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

О смерти Шварцмана стало известно 2 июля.

Соболезнования близким мультипликатора направила министр культуры РФ Ольга Любимова. Она отметила, что в уникальном творческом наследии классика советской анимации Шварцмана остались десятки мультфильмов, которые по праву являются национальным достоянием России.

Заслуженный деятель искусств России, композитор Григорий Гладков, в свою очередь, назвал Шварцмана сказочником анимации.

Леонид Шварцман — советский и российский режиссер-мультипликатор и художник мультипликационного кино, лауреат премии президента России, создатель легендарных мультфильмов «Осторожно, обезьянки!», «Чебурашка», «Крокодил Гена», «Шапокляк».