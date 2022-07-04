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Из-за обстрела ВСУ район в Мелитополе остался без света и воды

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Фото: commons.wikimedia.org
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В районе Авиагородка в Мелитополе из-за обстрела со стороны ВСУ нет света и воды, нарушена работа канализации. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщила военно-гражданская администрация (ВГА) города.

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Как отмечается в сообщении, электроснабжение, водоснабжение и работа канализации в районе Авиагородка нарушены в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Авиагородок после украинских ракет, которые были направлены на Мелитополь, остался без света, воды и канализации. Военно-гражданская администрация обеспечила жителей водой», — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что коммунальные службы доставили в микрорайон несколько цистерн с питьевой водой. Также проводятся обследования повреждений инфраструктуры для проведения ремонтных работ.

Накануне замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов заявил, что по Мелитополю Запорожской области был нанесен ночной удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) большой дальности, поставляемых Украине странами — членами НАТО.

Как рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий, раненных в результате обстрелов нет. Частично повреждены дома в районе аэродрома. По словам Балицкого, жилые районы не пострадали благодаря работе систем противовоздушной обороны (ПВО).

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