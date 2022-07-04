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Губернатор Алиханов: ответные меры Литве могут разрушить ее транспортный комплекс

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Значительный ущерб транспортной сфере Литвы могут нанести возможные российские ответные меры на запрет сухопутного транзита ряда товаров в Калининградскую область. Об этом 3 июля в интервью «Ведомостям» заявил губернатор региона Антон Алиханов.

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Он отметил, что подготовка в сфере обеспечения транзита и транспортной безопасности началась в 2016 году, когда было принято решение о необходимости строительства двух новых паромов для Калининграда. Потому как давление со стороны «соседей» и попытка предпринимать ими недружественные шаги была спрогнозирована еще тогда. Алиханов подчеркнул, при этом, что запрет был введен без какого-либо соблюдения регламента, так, должно даваться пять дней на завершение перевозок, в данном случае сообщение о закрытии сообщения в полночь заявили в 14 часов.

Для Литвы транзит – один из серьезных источников заработка, пополнения бюджета и занятости, отметил Алиханов, поэтому Литва перестала пропускать грузы только когда пришли разъяснения от Еврокомиссии. После этого, по словам губернатора, власти страны стали использовать этот вопрос, как рычаг для внутренних переговоров с ЕС и НАТО — «с посылом, что Литве надо помочь, усилить группировки и т. д.» Поэтому, разъяснил он, ЕК после переговоров с МИД РФ направила 27 июня разъяснения в Литву, что транзит возможен, однако страна стала по-своему их трактовать. При этом, Кремль ждет от Еврокомиссии решения по принципам обращения с товарами, которые попали под санкции на транзит в Калининград через Литву.

«Транспортный комплекс Прибалтики, в принципе, может быть уничтожен в том случае, если Россия применит антисанкции в отношении грузов, которые идут в сторону Прибалтики и из нее», — считает он, отмечая, что разработанный список мер — «мощное оружие».

Кроме того, он уверен, что экономический ответ России в отношении Прибалтики — гораздо более эффективная мера «и крайне разрушительная, сравнимая с нейтронным оружием». Алиханов уверен, что РФ может сделать так, что половины экономики Литвы не станет. Он поделился также мнением, что в стране не понимают, что Калининградская область — это часть России, «и что за нас есть кому вступиться, мы не один на один с проблемой», подчеркнул он.

Запрет вступил в силу 18 июня, его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. При этом, говоря об ограничениях, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет. Уже тогда Алиханов назвал запрет на транзит незаконным, при этом, в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.

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