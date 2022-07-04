Реклама
Прямой эфир
Мир
ВКС РФ уничтожили семь пунктов управления украинских войск
Мир
Глава ЛНР заявил о поиске кандидата на пост мэра Лисичанска
Наука
Датчики марсохода Perseverance пострадали от камней из-за сильного ветра
Мир
В ЛНР заявили о невозможности ВСУ вернуть территории республики
Авто
Синара представила новый электробус
Мир
Папа римский Франциск намерен посетить Москву и Киев
Мир
В родном городе Зеленского решили отказаться от русского языка
Мир
Кулеба потребовал от Запада объяснить нежелание принять страну в НАТО
Общество
В России за сутки госпитализировали 568 человек с COVID-19
Мир
Украина утратила управление отступающими из ЛНР войсками
Мир
В Кремле указали на отсутствие данных о задержании в Турции корабля с зерном

Москва подготовила более 40 мероприятий в рамках Российской креативной недели

0
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 40 мероприятий запланированы в шатре Москвы в рамках Российской креативной недели — крупнейшего в стране события для представителей творческих профессий. Оно пройдет с 7 по 10 июля в Парке Горького.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, Москва организует площадку Created in Moscow. Программа мероприятий включает паблик-токи, лекции, мастер-классы, кинопоказы. «Своим опытом и знаниями поделятся успешные предприниматели, эксперты и представители стартапов. В прошлом году творческое пространство Created in Moscow посетили 3 тыс. человек», — добавила вице-мэр.

Тематикой Российской креативной недели станут культурные коды. В первый день деловой программы пройдет дискуссия «Все на фабрику: новый акселератор дизайн-решений для промышленности». Эксперты обсудят вопросы создания продукта и его реализации, инструменты развития креативной инфраструктуры и поднимут тему взаимодействия игроков дизайн-рынка.

Во второй день на паблик-токе «Культурные институции как инструмент развития креативных индустрий» спикеры поговорят о том, какие программы обмена опытом нужно создать, чтобы интегрировать актуальные столичные практики в региональные культурные центры, кластеры и музеи.

В третий день участники мероприятия «Образование в креативных индустриях: ответ на запрос бизнеса» обсудят, каким требованиям в области создания и продвижения креативных проектов должны отвечать современные образовательные программы.

Во время завершающего дня программы гостей познакомят с новыми практиками в сфере креативных индустрий.

По вечерам лекторий будет превращаться в открытый кинотеатр, где покажут новые отечественные анимационные картины. Для профессионального сообщества организуют новый формат нетворкинга — менторскую гостиную, где будут проходить индивидуальные консультации с экспертами рынка. Еще запланированы мастер-классы по диджеингу, ораторскому искусству, озвучиванию фильмов.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022