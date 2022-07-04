Москва подготовила более 40 мероприятий в рамках Российской креативной недели

Более 40 мероприятий запланированы в шатре Москвы в рамках Российской креативной недели — крупнейшего в стране события для представителей творческих профессий. Оно пройдет с 7 по 10 июля в Парке Горького.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, Москва организует площадку Created in Moscow. Программа мероприятий включает паблик-токи, лекции, мастер-классы, кинопоказы. «Своим опытом и знаниями поделятся успешные предприниматели, эксперты и представители стартапов. В прошлом году творческое пространство Created in Moscow посетили 3 тыс. человек», — добавила вице-мэр.

Тематикой Российской креативной недели станут культурные коды. В первый день деловой программы пройдет дискуссия «Все на фабрику: новый акселератор дизайн-решений для промышленности». Эксперты обсудят вопросы создания продукта и его реализации, инструменты развития креативной инфраструктуры и поднимут тему взаимодействия игроков дизайн-рынка.

Во второй день на паблик-токе «Культурные институции как инструмент развития креативных индустрий» спикеры поговорят о том, какие программы обмена опытом нужно создать, чтобы интегрировать актуальные столичные практики в региональные культурные центры, кластеры и музеи.

В третий день участники мероприятия «Образование в креативных индустриях: ответ на запрос бизнеса» обсудят, каким требованиям в области создания и продвижения креативных проектов должны отвечать современные образовательные программы.

Во время завершающего дня программы гостей познакомят с новыми практиками в сфере креативных индустрий.

По вечерам лекторий будет превращаться в открытый кинотеатр, где покажут новые отечественные анимационные картины. Для профессионального сообщества организуют новый формат нетворкинга — менторскую гостиную, где будут проходить индивидуальные консультации с экспертами рынка. Еще запланированы мастер-классы по диджеингу, ораторскому искусству, озвучиванию фильмов.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.