В кабмине Японии назвали важным проект «Сахалин-2»

Токио намерен отстаивать свои интересы в международном проекте «Сахалин-2», потому что считает его важным из-за необходимости обеспечивать граждан электроэнергией и газом. Заместитель генерального секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара в понедельник, 4 июля, указал на готовность правительства Японии и представителей бизнеса действовать сообща.

«С точки зрения обеспечения электроэнергией и газом «Сахалин-2» является важным проектом для Японии. Правительство и бизнес будут действовать вместе, чтобы защищать стабильные поставки СПГ», — процитировало заместителя главы кабмина издание Livedoor News.

Япония в настоящий момент собирает данные для анализа ситуации после решения России передать управление «Сахалином-2» российскому обществу с ограниченной ответственностью.

Накануне, 3 июля, президент японской компании Mitsui O.S.K. Lines Такеши Хасимото указал на то, что государство продолжит закупать и перевозить российский газ из-за сложной ситуации в собственной энергетической отрасли.

Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В документе предписана смена оператора крупного нефтегазового проекта «Сахалин-2» на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.». Имущество компании будет передано в собственность РФ с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалина-2».

«Сахалин-2» — первый в России завод по производству СПГ, проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции. Его оператором является компания «Сахалин энерджи». Контрольный пакет — 50% плюс одна акция — принадлежит «Газпрому». Японская Mitsui имеет 12,5% акций, Mitsubishi — 10%. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию.

Последние годы доля России в общем объеме японского импорта СПГ составляла около 8,8%. Основную часть ресурса из РФ Токио получает с Сахалина.