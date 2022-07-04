Штормовое предупреждение объявили в Амурской области

В Амурской области ожидаются неблагоприятные погодные явления. С 7 по 10 июля возможны дожди, местами ливни и грозы. При грозах не исключено шквалистое усиление ветра до 20 м/с.

Это связано с выходом на территорию региона фронтальных систем активного западного циклона, сообщает ИА PriamurMedia со ссылкой на амурский гидрометцентр.

В связи с интенсивными осадками высока вероятность интенсивного подъема уровней воды на малых реках и повышение уровней воды основных рек области.

Ранее в Росгидрометцентре сообщили, что на 5 июля в столице объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Ожидается, что температура воздуха вырастет до +32 градусов. Такие же показатели прогнозируются на 4 июля.