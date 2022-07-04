СК изучит найденные в ЛНР документы о действиях иностранных наемников на Украине

Следственный комитет (СК) РФ изучит найденные в Лисичанске и Северодонецке документы о действиях иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили 4 июля в пресс-службе ведомства.

«По имеющимся данным, указанные документы содержат сведения о роли иностранных наемников в боевых действиях, планировании ими фортификации украинских войск в указанных городах. Анализируемые сведения будут учитываться при даче правовой оценки действиям наемников», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

До недавнего времени Лисичанск был последним городом Луганской Народной Республики (ЛНР), который занимали украинские военные. 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Он сообщил, что в результате успешных боевых действий Вооруженными силами РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над городом Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

29 июня председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил создать международный трибунал для оценки преступлений киевского режима в Донбассе и на Украине. Как считает глава ведомства, в этом вопросе нельзя терять время, так как страны Запада уже активно работают по созданию трибунала против тех, кто участвует в специальной операции России и расследовании преступлений киевского режима.

3 мая Бастрыкин сообщил, что СК РФ возбудил уголовные дела в отношении участвующих в боевых действиях на стороне Украины иностранных наемников. Он тогда указал, что по данным следствия, 75 фигурантов прибыли из США, Великобритании, Норвегии, Канады, Грузии и других стран.

Еще 27 апреля в СК РФ сообщили, что наемники из более чем 50 стран мира входят в состав украинских вооруженных формирований.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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