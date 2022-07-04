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Госдума: размещение баз НАТО не защитит Финляндию и Швецию

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Размещение баз НАТО на территории Финляндии и Швеции не защитит эти страны, а напротив поставит под удар города, где будет расположена военная инфраструктура. Об этом 4 июля написал в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Днем ранее мэр Лаппеэнранты (находится в Южной Карелии, граничит с Россией, расстояние от него до Выборга менее 100 км) Киммо Ярву предложил аэропорт города в качестве возможной базы НАТО. Он выразил уверенность в том, что расширение альянса поможет создать ощущение безопасности и уверенности предпринимателей региона.Однако Володин уверен, что он ошибается.

«В случае начала боевых действий удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника», — пояснил спикер Госдумы.

Процесс ратификации вступления скандинавских стран в НАТО запустили в Германии 1 июля, его инициировал кабинет министров ФРГ. В тот же день глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что между Россией и Финляндией возник новый железный занавес. Он обосновал свое мнение тем, что «архитектура европейской безопасности разрушена» в связи с началом специальной военной операции РФ по защите Донбасса.

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При этом, в тот же день замглавы МИД РФ Александр Грушко подчеркнул, что расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции негативно скажется на безопасности Европы. В МИД России и ранее комментировали ситуацию, в ведомстве уверены, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Также президент России Владимир Путин в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности 16 мая отметил, что расширение альянса носит искусственный характер. Он отметил, что делается это в интересах внешнеполитических целей США.

30 июня страны — члены НАТО анонсировали подписание протокола о присоединении этих двух стран к альянсу — его подпишут 5 июля. Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая.

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