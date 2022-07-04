Минфин предложил сократить расходы по госпрограммам на 1,6 трлн рублей

Минфин РФ предложил сократить расходы бюджета по госпрограммам на 1,6 трлн рублей в 2023-2025 годах, сообщает 4 июля газета «Ведомости».

По данным издания, это предлагается сделать с целью «приоритизации расходов бюджета и концентрации оставшихся средств на наиболее важные направления». По планам, сокращение расходов бюджета коснется 59 из 62-х госпрограмм и непрограммных направлений.

Так, в 2023 году министерство предлагает уменьшить направленные на реализацию госпрограмм расходы из бюджета на 557 млрд рублей, в 2024-м — на 539 млрд рублей и в 2025-м — на 534 млрд рублей.

Больше всего планируется сократить расходы с госпрограмм «Развитие транспортной системы», «Научно-технологическое развитие» и «Обеспечение обороноспособности страны». А нарастить больше всего расходы планируется по госпрограмме «Социальная поддержка граждан».

14 июня председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал о самых успешных государственных программах, реализуемых в России. Он указал, что среди самых успешных программы развития сельского хозяйства, транспортной системы, атомного машиностроительного комплекса, а также проект «Доступная среда».

5 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство около 15 млрд рублей направит на реализацию программы развития Арктической зоны страны в течение трех лет. Он напомнил, что по поручению главы государства Владимира Путина кабмин утвердил новую госпрограмму развития Арктической зоны на ближайшие четыре года.