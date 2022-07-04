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Гастроэнтеролог раскрыл опасность употребления чая со сладостями

Гастроэнтеролог Харлов раскрыл опасность употребления чая со сладостями
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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Регулярное употребление чая со сладостями может привести к нарушению обмена веществ и, как следствие, развитию серьезных заболеваний. Об этом рассказал в понедельник, 4 июля, врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов.

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«Лишние углеводы в сладком будут повышать уровень гормона инсулина в организме, который не выпускает жир из клеток. В организме может возникнуть пониженная чувствительность к инсулину, а это уже развитие диабета второго типа», — сообщил эксперт в эфире радио Sputnik.

Так, углеводы и сахар при количестве, превышающем норму, могут снизить иммунитет и за счет этого спровоцировать развитие воспалительных процессов. Употребление сладкого, по словам Харлова, притупляет вкусовые рецепторы, передает «Газета.Ru».

28 июня ученые медико-генетического центра Genotek опубликовали данные, согласно которым 23% россиян имеют генетическую мутацию, влияющую на формирование сильной тяги к сладкому.

По мнению специалистов, причины любви к булочкам, конфетам и шоколаду кроются в мутациях гена GLUT2. В случае поломки этого гена в мозге снижается восприимчивость к глюкозе, в результате чего человек начинает употреблять сладкое сверх нормы, так как центральная нервная система не сразу реагирует на повышение уровня глюкозы в крови.

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