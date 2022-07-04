В Якутии из-за падения экрана и декораций пострадали 18 человек
В Якутии в результате падения экрана и декораций для спортивных игр пострадали 18 человек, в том числе три ребенка. Об этом 4 июля сообщил глава республики Айсен Николаев.
«Вследствие ураганного ветра в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса произошло разрушение конструкций экрана и декораций для спортивных игр. При этом пострадали 18 человек, в том числе три ребенка», — написал Николаев в Telegram.
Глава региона сообщил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Правительству республики поручено принять меры по устранению последствий природного бедствия.
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