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В Якутии из-за падения экрана и декораций пострадали 18 человек

В Якутии из-за падения экрана и декораций пострадали 18 человек

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Фото: sakhaday.ru
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В Якутии в результате падения экрана и декораций для спортивных игр пострадали 18 человек, в том числе три ребенка. Об этом 4 июля сообщил глава республики Айсен Николаев.

«Вследствие ураганного ветра в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса произошло разрушение конструкций экрана и декораций для спортивных игр. При этом пострадали 18 человек, в том числе три ребенка», — написал Николаев в Telegram.

Глава региона сообщил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Правительству республики поручено принять меры по устранению последствий природного бедствия.

28 июня в результате сильного порыва ветра в Пензе упал строительный кран. Конструкция рухнула на будку и насмерть придавила 73-летнего охранника стройплощадки.

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