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В Госдуме заявили, что размещение баз НАТО не защитит Финляндию и Швецию, а поставит под удар

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Ожидание мэра финского Лаппеэнранта Киммо Ярвы в обеспечении безопасности города при размещении на территории населенного пункта базы НАТО является ошибочным. Это лишь поставит под удар жителей города, заверил 4 июля спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

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3 июля мэр финского города предложил аэропорт Лаппеэнранта в качестве возможной базы НАТО. Он выразил уверенность в том, что вступление Финляндии в альянс поможет Южной Карелии (город расположен в этой области) создать ощущение безопасности и уверенности у местных предпринимателей.

Володин указал, что размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Он отметил, что при ведении боевых действий удары в первую очередь наносятся по военной инфраструктуре противника.

1 июля замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО негативно скажется на европейской безопасности.

В тот же день в Германии запустили процесс ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО. 30 июня страны — члены НАТО анонсировали подписание протокола о присоединении этих двух стран к альянсу — его подпишут 5 июля. Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая.

Еще 16 мая президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Он отметил, что делается это в интересах внешнеполитических интересов США.

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