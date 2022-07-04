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При стрельбе в ТЦ в Копенгагене погиб гражданин России

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Живущий в Дании гражданин России погиб при стрельбе в торговом центре в Копенгагене 3 июля. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию.

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«Среди убитых — 17-летний датчанин, 17-летняя датчанка и 47-летний мужчина с российским гражданством, проживающий в Дании», — сообщил главный инспектор полиции Копенгагена Сёрен Томассен о последствиях стрельбы в торговом центре «Филдс».

По его данным, также пострадали двое датчан и двое шведов, они находятся в тяжелом состоянии. Стрелявший — 22-летний гражданин страны, «этнический датчанин» — арестован с винтовкой и боеприпасами. Ему предъявлены обвинения в убийстве, кроме того, полиция начала масштабную поисковую операцию по всему региону в поисках сообщников.

Ранее правоохранители сообщили в Twitter, что стрельба могла быть актом терроризма, однако Томассен отметил, что расследование до сих пор не указывало на расистские или иные мотивы, но это может измениться.

Об инциденте на юго-востоке Копенгагена стало известно днем ранее. Также в этот день Еврокомиссия попросила не распространять в социальных сетях фото и видео происшествия со стрельбой, подчеркивая, что датская полиция отдает приоритет непосредственной безопасности людей, а съемки «этого трусливого нападения не должны распространяться онлайн». Это стало первым публичным призывом ЕК не публиковать фото и видео серьезного инцидента на территории Евросоюза.

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