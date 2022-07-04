В Туве задержаны 15 приверженцев АУЕ

Сотрудники ФСБ в понедельник, 4 июля, задержали в Туве 15 приверженцев криминальной субкультуры АУЕ (сообщество признано экстремистским и запрещено в РФ) за вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Каждому из задержанных инкриминируются обвинения в зависимости от его роли в преступной группировке по ст. 282.2, 282.3 и 210.1 УК РФ. 14 фигурантов дела были незамедлительно отправлены под арест, тогда как еще один проходит судебно-медицинскую экспертизу в связи с состоянием здоровья.

«<…> пропагандировали криминальные традиции, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений, ненависть и насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, вовлекали в состав сообщества новых членов, осуществляли сбор денежных средств для пополнения преступных касс, так называемого общака, осуществляли поставку осужденным запрещенных предметов и веществ», — сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ (ГСУ СК РФ).

В местах проживания задержанных провели обыски и изъяли важные для следствия материалы. Сотрудники СК РФ устанавливают все обстоятельства работы экстремистской организации.

30 августа 2021 года появилась информация о том, что в московском СИЗО-1 («Матросская тишина») обнаружили группу сторонников АУЕ.

Отмечается, что участники запрещенной группы препятствовали сотрудникам следственного изолятора в выполнении ими служебных обязанностей, отказывались выполнять законные требования администрации учреждения, нарушали установленный порядок содержания под стражей, организовали доставку запрещенных предметов в СИЗО, а также осуществляли сбор средств для поддержания деятельности организации.