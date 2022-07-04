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Калининградские власти передали в кабмин варианты ответных мер на запрет транзита Литвой

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил 4 июля о передаче в правительство и администрацию президента России вариантов ответных мер на запрет транзита некоторых грузов через Литву.

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«Я проект ответных мер подготовил и передал в правительство и Администрацию президента», — сказал глава региона в интервью газете «Ведомости», не уточнив, какие именно предложения были переданы.

Он указал, что это «меры различного характера». Губернатор отметил, что меры будут приняты в случае необходимости. Сейчас же власти региона ожидают, что транзит всё же будет исключен из запретов.

«Не утрачен потенциал по первому направлению (отмене ограничений на сухопутный транзит. — Ред.), поэтому вводить ответные меры немного преждевременно», — добавил Алиханов.

1 июля агентство Bloomberg сообщило, что в новый пакет санкций Евросоюза могут войти правила, уточняющие транзит грузов в Калининградскую область.

До этого, 30 июня, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Кремль ждет от Еврокомиссии решения по принципам обращения с товарами, которые попали под санкции на транзит в Калининград через Литву. В тот же день сообщалось, что ЕК должна в ближайшие дни разработать правила, регулирующие обращение с запрещенными для транзита в Калининград товарами.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в свою очередь, что все стороны стремятся к деэскалации ситуации с транзитом грузов в Калининград. По его словам, этим вопросом будет заниматься Евросоюз.

29 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Литву будут ждать болезненные ответные меры, если ситуация вокруг транзита в российский регион не нормализуется.

Запрет на транзит некоторых грузов в Калининградскую область из Литвы по железной дороге вступил в силу в полночь 18 июня. Ограничения были введены в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. В тот же день глава Калининградской области Антон Алиханов назвал решение незаконным.

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