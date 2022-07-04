Авторы NI предупредили США о новых вызовах от России

Издание The National Interest предупредило США о скором столкновении с новыми вызовами со стороны России и Китая. Об этом говорится в статье, опубликованной 3 июля.

Политолог Джозеф Най утверждает, что с 2017 года стратегия национальной безопасности была нацелена на конкуренцию с Китаем и Россией. Однако, по мнению эксперта, за последнее время Москва превратилась из партнера Пекина в младшего напарника. В связи с этим одним из важных направлений внешней политики должна стать реинтеграция России в международное сообщество.

Най отмечает, что еще до начала спецоперации на Украине стратегия конкуренции с Москвой и Пекином имела два недостатка. Первый заключается в том, что эти две страны нельзя оценивать одинаково, а большую угрозу может представлять именно Россия, которую нельзя оставлять в руках Китая.

Вторая проблема заключается в том, что соперничество с другими державами отвлекает внимание от других вызовов, таких как глобальное потепление и пандемия коронавируса.

«Обстоятельства для успешной внешней политики после окончания спецоперации на Украине кажутся многообещающими, но история всегда преподносит свои сюрпризы. Ряд событий мог быстро разрушить эти благоприятные обстоятельства», — считает Най.

В числе таких событий он перечислил тактический ядерный удар со стороны России, вторжение Китая на Тайвань, которое приведет к массовому разрушению мировой экономики, или внутренние разногласия в Америке. Най заключил, что будущее неопределенно, но планировать различные события нужно прямо сейчас.

2 июля The Daily Telegraph сообщила, что власти Германии опасаются усиления Восточной Европы и изменения баланса сил в случае вступления Украины в Евросоюз. В этой связи, говорится в материале, канцлер ФРГ Олаф Шольц хочет изменить процедуру голосования в Совете ЕС. Сейчас она зависит не только от количества голосующих стран, но и численности их населения.