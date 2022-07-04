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Опубликована программа празднования Курбан-байрама в Москве в 2022 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Курбан-байрам или Ид аль-Адха — важнейший праздник в мусульманской культуре — в 2022 году начинается 9 июля, в субботу.

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Первым намазом, после которого произносятся такбиры, является утренняя молитва (Фаджр) девятого дня месяца Зуль-хиджа, то есть день ‘Арафа ‒ 8 июля. И так до двадцать третьей молитвы, то есть послеполуденной (‘Аср) молитвы четвертого праздничного дня ‒ 12 июля.

Время для совершения жертвоприношения наступает сразу по окончании праздничной молитвы ‒ 9 июля. Завершается незадолго до захода солнца третьего праздничного дня ‒ 11 июля.

В России отменены все коронавирусные ограничения, поэтому мусульмане смогут полноценно отпраздновать Ид аль-Адха.

Главные мечети Москвы:

  • Московская Соборная мечеть. Выползов пер. д.7. Метро Проспект мира.
  • Историческая мечеть. Большая Татарская улица, д.28, стр. 1. Метро Новокузнецкая или Третьяковская.
  • Мемориальная мечеть «Шухада» на Поклонной горе по адресу ул. Минская д.2Б.

В остальных мечетях столицы и области также будет совершаться молитва. Планировать маршрут, покупать билет или пополнять карту «Тройка», выезжать из дома рекомендовано заранее во избежание давки в общественном транспорте.

«Известия» публикуют историю и традиции празднования Курбан-байрама.

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