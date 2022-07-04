В Госдуме заявили, что размещение баз НАТО не защитит Финляндию и Швецию
Размещение баз Североатлантического альянса не защитит Финляндию и Швецию, а только поставит под удар жителей городов, заявил 4 июля спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Так Володин прокомментировал предложение мэра финского города Лаппеэнранта Киммо Ярвы разместить на территории населенного пункта базу НАТО.
«Ошибается. Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в случае начала каких-либо боевых действий удары в первую очередь наносятся по военной инфраструктуре противника.
3 июля мэр Лаппеенранта предложил аэропорт города в качестве возможной базы Североатлантического альянса. Он выразил уверенность в том, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс поможет Южной Карелии (город расположен в этой области) создать ощущение безопасности и уверенности у местных предпринимателей.
1 июля процесс ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО запустили в Германии. 30 июня страны — члены НАТО анонсировали подписание протокола о присоединении этих двух стран к Североатлантическому альянсу. Его подпишут 5 июля. За день до этого на саммите НАТО в Мадриде эти два государства были официально приглашены в альянс.
Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В МИД России критически отреагировали на это стремление, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.
Еще 16 мая президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Он отметил, что делается это в интересах внешнеполитических интересов США.
В тот же день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик также заявил «Известиям», что ради вступления в Североатлантический альянс Швеция и Финляндия готовы пожертвовать своим нейтралитетом, суверенитетом и спокойствием граждан.