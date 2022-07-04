МИД Британии заявил об обсуждении идеи конфискации российских активов

В Великобритании планируют конфискацию попавших под санкции российских активов для передачи Украине. Об этом сообщила газета The Guardian 3 июля, сославшись на заявление главы МИД страны Лиз Трасс.

«Я поддерживаю концепцию, мы ее пристально рассматриваем. Кстати, канадцы только что приняли закон. Это вопрос, над которым мы работаем совместно с министерством внутренних дел и министерством финансов, но я, безусловно, согласна с концепцией. Нам досконально нужно разобраться в деталях», — пояснила Трасс.

По ее словам, осуществление этого плана, вероятно, потребует законодательных изменений, однако есть вероятность, что и этого удастся избежать.

25 июня сенат Канады одобрил конфискацию и продажу замороженных в рамках санкций российских активов, законопроект является частью 450-страничного проекта бюджета, который ранее издал премьер-министр страны Джастин Трюдо. Помимо этого, законопроект также включает в себя двухлетний запрет на покупку недвижимости иностранцами, а также изменения в налоговый и миграционный кодекс страны. Отмечается, что за принятие данной инициативы проголосовали 56 сенаторов, против высказались 16. Новый закон должен быть утвержден генерал-губернатором. О том, что в Оттаве рассматривают поправки для конфискации российских активов, стало известно 23 июня. На данный момент в стране заморожено активов на $100 млн и примерно $23 млн в виде трансакций. Посольство России работает над их высвобождением.

20 июня в Германии заявили о первой конфискованной из-за санкций недвижимости. По данным газеты Oldenburger Onlinezeitung, лишены права собственности на три квартиры были депутат Госдумы и его жена.

27 мая палата представителей США проголосовала за законопроект, позволяющий направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины, в том числе военную.

25 мая сообщалось, что Евросоюз на фоне антироссийских санкций с начала российской спецоперации заморозил активы бизнесменов из России на сумму порядка €10 млрд.

Санкционное давление со стороны Запада усиливается на фоне того, что специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля в результате обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — это, по информации Кремля, демилитаризация и денацификация Украины.

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