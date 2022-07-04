В Минздраве заявили о невлиянии прекращения MSD поставок на доступность вакцинации
Прекращение импорта вакцин компанией MSD никак не скажется на доступности вакцинации в России. Такое заявление в понедельник, 4 июля, сделал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
«Это не окажет негативного влияния на доступность вакцинации в нашей стране. Вакцинация детей от кори, паротита и краснухи производится в рамках национального календаря прививок. Необходимые объемы вакцины закупаются централизованно у отечественного производителя, потребность обеспечена в полном объеме», — рассказал специалист в беседе с ТАСС.
Он также указал на то, что вакцинацию против заражения ветряной оспой проводят по эпидемиологическим показаниям согласно календарю прививок. Стабильность поставок вакцин обеспечивают несколько производителей.
Ранее в этот же день стало известно о прекращении американской международной биофармацевтической компанией MSD поставок в Россию вакцин для профилактики ветряной оспы, кори, краснухи и паротита. Организация уберет те препараты, аналогичные с которыми выпускают и другие производители, но при этом оставит те, которые в настоящий момент не имеют схожих.
15 июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что ситуация на рынке лекарств в России стабильна, система сбора данных по препаратам доступна в каждом регионе. Он отметил, что отслеживаются не только ввод в гражданский оборот, но и все проводимые закупки.