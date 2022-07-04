В Росздравнадзоре заявили о достаточном объеме вакцин от кори и краснухи

В России достаточно отечественных вакцин для профилактики ветряной оспы, кори, краснухи и паротита, заявили 4 июля в Росздравнадзоре.

Ранее в понедельник газета «Коммерсантъ» сообщила о прекращении американской международной биофармацевтической компании MSD поставок в Россию вакцин от этих инфекционных заболеваний. Отмечается, что MSD уберет с российского рынка препараты, которые выпускают и другие производители, но оставит те, которые не имеют аналогов.

30 июня в Росздравнадзоре сообщили о стабильной ситуации на российском фармрынке. Там также отметили спад ажиотажного спроса на отдельные препараты, который наблюдался весной текущего года.

4 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российское правительство работает над полным упрощением регистрации и ввоза иностранных препаратов в Россию. Так, будет разрешена поставка лекарств в иностранной упаковке, что позволит производителям вновь зарегистрированных препаратов быстрее выводить их на российский рынок.

До этого, 28 марта, глава Минпромторга России Денис Мантуров отмечал, что Россия сможет наладить собственное производство необходимых лекарственных препаратов, если иностранные компании прекратят поставки, так как у страны есть необходимые формулы.

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