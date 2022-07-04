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Росгвардия нашла доказательства работы наблюдателей ОБСЕ на спецслужбы Украины

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Фото: Росгвардия
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Спецназ Росгвардии обнаружил доказательства работы наблюдателей ОБСЕ на украинские спецслужбы. Об этом 4 июля сообщили в ведомстве.

«При проведении адресных мероприятий спецназовцы Росгвардии обнаружили в доме бывшего начальника управления Службы безопасности Украины в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко документы международной наблюдательной организации ОБСЕ, которые свидетельствуют о сотрудничестве с украинскими спецслужбами», — заявили в пресс-службе.

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Находка была обнаружена в Херсоне на улице Буденного, где располагается богато обставленный дом генерала СБУ. Наличие документов свидетельствует о том, что представители иностранной миссии находились в городе и пользовались покровительством Савченко.

«Спецназовцы изъяли рукописную схему мест дислокации подразделений Вооруженных Сил РФ в Республике Крым, на территориях Ростовской, Смоленской, Белгородской и Воронежской областей. Это в очередной раз подтверждает ведение сотрудниками миссии разведывательных мероприятий в интересах украинских спецслужб, а также спецслужб стран НАТО», — отметили в Росгвардии.

Документы, которые свидетельствуют о тесном сотрудничестве ОБСЕ с руководством Украины и выходящем за официальные рамки, переданы в компетентные органы.

В пятницу, 1 июля, председатель ОБСЕ Збигнев Рау заявил, что организация приняла решение о прекращении работы офиса координатора проектов на Украине. По его словам, в рамках ОБСЕ не удалось достичь консенсуса по вопросу продления мандата соответствующего отделения. Инициацию закрытия офиса также подтвердила генсек организации Мария Шмид. При этом с конца марта после восьми лет работы перестала действовать Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, написала «Газета.ru».

Ранее, в конце мая, в ЛНР сотрудников ОБСЕ обвинили в шпионаже. В частности, сообщалось, сотрудник миссии в Луганске Максим Петров собирал разведывательную информацию о подразделениях Народной милиции республики и передавал ее спецслужбам США. За месяц до этого представитель МГБ ЛНР рассказал «Известиям», что в офисе миссии ОБСЕ в Луганске проведены обыски. Там был найден сервер для передачи засекреченных данных.

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