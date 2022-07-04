Прокуратура проверит инцидент с ребенком в фонтане во Владивостоке

Во Владивостоке прокуратура начала проверку после получения травм девятилетней девочкой в «сухом» фонтане на центральной площади города. Инцидент произошел 2 июля.

ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное надзорное ведомство сообщает, что специалисты должны дать оценку полноте мер по обеспечению безопасности общественных мест, которые принимает орган местного самоуправления, а также соблюдению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности несовершеннолетних.

Ранее жители города писали в соцсетях о том, что девочка получила серьезные повреждения во время купания в фонтане на центральной площади на Дне города.

Инцидент прокомментировали в дирекции общественных пространств. Там сказали, что фонтан — небезопасное место, а травмы может получить даже взрослый человек. В ведомстве пообещали установить табличку с правилами поведения на фонтане.

Мать пострадавшего ребенка заявила о том, что обратится в прокуратуру и судмедэкспертизу.

Сегодня, 4 июля, фонтан в центре города не работает, но, по официальным данным, это с инцидентом не связано.