Заболеваемость коронавирусом в мире выросла в июне впервые за полгода

Заболеваемость коронавирусом в мире пошла в рост впервые с января этого года. Число подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 17,3 млн, что примерно на 15% больше, чем было в мае. Резкий рост заболеваемости отмечается в странах Латинской Америки, Западной Европы и Азии, передает телеканал «Известия». Самая высокая смертность всё еще в США. Там за месяц зарегистрировали 9,7 тыс. летальных случаев. Столько же, сколько и в мае.

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