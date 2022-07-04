В Белгороде повреждены более 350 квартир и десятки частных домов

В Белгороде повреждены более 350 квартир и десятки частных домов

2022-07-04 08:48:29

2022-07-04 08:48:29

2022-07-04 08:48:29

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru