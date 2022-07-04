Прокуроры начали проверку после гибели подростков в карьере в Хабаровске

В Хабаровске прокуратура проводит проверку по факту гибели подростков в карьере. Мальчики 13 и 15 лет утонули во время купания 3 июля. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Тело одного из них нашли еще накануне. Поиски второго затянулись. Точно неизвестно, пытался ли кто-то помочь подросткам и что могло послужить причиной их гибели.

Во время проверки прокуроры должны дать оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности, сообщает ИА AmurMedia. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в Катангском районе Иркутской области на реке Нижняя Тунгуска утонул 17-летний молодой человек. Предварительно установлено, что группа подростков отправилась отдохнуть на водоем. Один из мальчиков решил поплавать, а спустя некоторое время оставшийся на берегу юноша заметил, как друг скрылся под водой.